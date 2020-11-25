國防部近日預告修正「體位區分標準」第2條規定附件，將修改免役和替代役標準，此修正草案將公告至明年1月22日，藉此廣蒐各界意見。對此，台北市議員徐巧芯表示，贊成放寬服役條件，並指出，兵源、戰力不足本來就應務實面對，而不是美化數字欺騙國人。

國防部將修改「體位區分標準」，新規將把免役身高下修至154公分，除非BMI（身體質量指數）未滿16.5或大於35才得以免役。此外，替代役的BMI值上限自31.5上修至35，不過常備役體位的BMI值範圍，新規仍維持17至31。

徐巧芯今(25日)在臉書上表示，先前對於兵制提出一些看法，這次看到國防部預告修正「體位區分標準」，放寬服兵役條件，我個人非常贊成。兵源、戰力不足這件事，本來就應該要務實面對，而不是透過美化數字以鴕鳥心態欺騙國人，希望未來能夠更進一步討論兵役時間延長的方案。

網友們也留言回應，「讚成，女生這高度都能志願役了，男生身高不是問題才是」、「役男接受嚴格訓練、服役和培養出愛國心更重要」、「軍警企業化會讓從職人員更有效率也與社會各行業在人才徵選上產生競爭力」。

先前對於兵制提出一些看法，這次看到國防部預告修正「體位區分標準」，放寬服兵役條件，我個人非常贊成。兵源、戰力不足這件事，本來就應該要務實面對，而不是透過美化數字以鴕鳥心態欺騙國人，希望未來能夠更進一步討論兵役時間延長的方案。 由徐巧芯發佈於 2020年11月25日 星期三

(中時新聞網)