上銀集團旗下上銀科技、大銀微系統兩公司，今（25）日分別以i4.0BS智慧型滾珠螺桿、E1驅動器，獲頒台灣精品獎銀質獎，這也是上銀集團自2001年來連續21年獲頒的第28及29座台灣精品獎金、銀質獎獎座。

上銀表示，上銀創立之初，就以研發創新與自有品牌為企業永續經營主軸。上銀產品是精密設備的關鍵零組件，一向是德國、日本所主導的市場，為了讓HIWIN產品在世界精密工業領域，站有一席之地，上銀在征戰全球市場時格外地艱辛，經過三十多年深耕，上銀集團展現堅強的研發實力，2001年迄今，連續21年榮獲台灣精品金、銀質獎，其中上銀科技累積12金9銀的亮眼成績，大銀微系統也獲得3金5銀的肯定。不但證明上銀集團可協助客戶進行轉型升級，為工業4.0最佳夥伴，也提升台灣精密機械產業在全球的競爭力，讓MIT台灣精品在世界舞台發光發熱。

上銀指出，上銀今年榮獲台灣精品獎銀質獎的產品「i4.0BS智慧型滾珠螺桿」研發，追溯至2011年漢諾威工業展，德國總理梅克爾正式宣布，要邁向工業4.0新世代以後，世界各先進工業國家紛紛提出各自的對策，德國透過工業4.0規劃，思考在21世紀如何繼續保持優勢；美國再工業化，要恢復經濟基礎的製造業；英國布局2050製造戰略，日本也以機器人為核心恢復製造業能力；中國大陸則規劃要在2025年成為製造強國、2050年成為創新強國，務實成就明顯。

上銀指出，上銀集團總裁卓永財當時看到台灣產業再不努力，未來五至十年，就會被世界淘汰，台灣製造業面臨的是全方位競爭，因而積極投入此項產品的研發。經過十年的努力，「i4.0BS智慧型滾珠螺桿」是世界首支整合物聯網、感測器技術與邊際運算技術結合的產品，也是上銀跨入智慧製造的第一個產品，除應用在工具機外，也成功打入日本重要射出成型機廠、新加坡半導體設備廠與台灣最重要的半體廠、手工具與水五金等產業，不但在2018年榮獲國際創新獎，也於今天榮獲台灣精品銀質獎殊榮。

上銀強調，上銀i4.0BS智慧型滾珠螺桿，藉由感測訊號和專家演算法，來得知滾珠螺桿壽命狀態、溫升值、振動量、最佳潤滑時間等，維持加工過程中的品質與效率；APP可遠端即時掌握各機台狀況，規劃生產排程與維修計畫，避免無預警停機，達到機械高利用率。設備業者可藉此提升至智慧機械的層次，提高產品與品牌價值；終端客戶可憑此升級為智慧化產線，提升生產效率。i4.0BS智慧型滾珠螺桿具備環保綠能的設計理念，在客戶使用過程中，壽命預診功能可避免因加工不良造成的浪費，具異常即時推播功能，可以讓管理者即時做維護保養對策，智慧潤滑功能可節省40％～70％潤滑油量，從生產到使用期間，皆善盡節能減碳與環保之責任。

大銀微系統指出，大銀的E1驅動器榮獲台灣精品銀質獎，是以色列團隊與台灣大銀團隊共同研發的產品，E1驅動器可驅動線性馬達、轉矩馬達與伺服馬達，智能化的免調適功能可輕鬆應付不同負載變動的機構慣量，速度控制頻寬達3.2KHz且內建龍門控制功能，可快速且穩定地讓機台運轉，有效縮短校機時間，適用於半導體、面板、PCB、新能源AOI檢測、雷射與高階工具機等產業之高精自動化或檢測與加工設備。近年設備市場趨勢朝向應用複合化、生產速度與精度提升、工作面積大、機台輕量化及設定簡單化的發展。

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