呂薔睽違兩年大變身，她打形容為了EP《你是不是誤會什麼》跑去「加工」，拆牙套後秀出一口美齒、「變髮圖強」黑人辮子及大蓬蓬爆炸頭以及曬得一身巧克力膚色，進化成2.0版呂薔。除了外型變得性感亮麗，她為了新作品首次參與EP三首歌製作及創作，在歌唱上更力求突破，特別找歌唱老師讓唱功技巧更上一層樓，配合新歌〈找〉走時髦的80年代復古DISCO曲風，把這首韻律節奏感十足的勁歌發揮得淋漓盡致，乍聽之下頗有猶如國外黑人女歌手上身，充滿爆發力靈魂樂轉音及歌唱韻味，讓再出發的呂薔從裡到外煥然一新，令人驚豔。

呂薔在音樂創作及製作上皆找來重量級「大咖」助陣，包括曾為Leo 王、ØZI的專輯操刀的製作人MCKY米奇林、入圍31屆金曲新人獎JADE樂團吉他手嘟嘟、天后御用才子HUSH、知名作詞人陳信延、金曲全方位音樂人YELLO黃宣及夥伴余佳倫等，其中有著時髦復古80年代DISCO曲風的〈找〉是呂薔與HUSH首次合作的心血結晶，兩人透過共同的朋友左光平認識，一拍即合，呂薔笑說：「很喜歡HUSH的創作，我曾開玩笑對他說願意生一個像他的男生，因為又帥又有才華！沒想到這次EP就美夢成真！而且我們還一起生了一個小孩『找』！」試問全新出發的呂薔目前最想「找」什麼？ 她妙答：「找錢！有資源未來才能做更多好⾳樂呈現給⼤家！」

新歌〈找〉MV現場宛如小型LGBTQ聚會般熱鬧，而這也是呂薔MV中找來最多男、女主角跨刀的一次，當中每個人都打扮超級用心，像是參加選美比賽般爭奇鬥艷，呂薔舉白旗「認輸」，笑說：「我走進MV舞池感覺像是素人！我輸了！其實我是客串配角，他們大家才是主角！」這⾸〈找〉MV設定讓呂薔在夜店舞池中，發現大家在熱舞的同時仍然關注手機上的交友軟體，卻不重視人與人面對面的交流。

呂薔笑說這次拍MV像是參加好姊妹的聚會，她笑說：「MV中大家美一個都超美，而且比我還美，我給他們第一名！而且每一位都超級敬業，從早上五點多妝髮一路拍到午夜都不見他們疲態，還對我說『愛美怎麼樣的不苦！』真是至理名言！」值得一提的是，導演力邀HUSH客串演出，他特別把去年同志大遊行的戰袍在MV中重現，只見一身漆紅色亮皮套身出現在拍攝現場的HUSH被當天秋老虎炙熱天氣熱到差點中暑，重義氣的他笑說：「為了呂薔，值得！」

呂薔拍攝新歌〈找〉MV。（avex taiwan提供）

呂薔邀請HUSH演出〈找〉MV。（avex taiwan提供）

呂薔拍攝新歌〈找〉MV。（avex taiwan提供）

呂薔邀請HUSH演出〈找〉MV。（avex taiwan提供）

(中時 )