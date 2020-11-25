在連續預告東北風帶來冷空氣後，今陽光普照、氣溫回暖。明天氣仍穩定，但接下來的「東北季風」，可就不是開玩笑了。預估北台灣低溫下滑至17度，迎風面偏冷潮濕；東北季風將一路從周五（27日）影響至下周三（12月2日），冬天真的來了！

中央氣象局資深預報員林定宜指出，今晚到明晨東半部 基隆北海岸有短暫陣雨，大台北地區、恆春半島也有零星降雨，其他地區晴到多雲。在東風主導下，天氣溫暖，明各地高溫27至30度，晚上也不冷，20至22、23度，中南部日夜溫差大。

真正的天氣重點落在周五起一連6天，東北季風南下，為台灣地區帶來強勁冷空氣，氣溫「跳水式下滑」，北台灣下探17度，加上這波東北季風挾帶水氣，迎風面北部、東部有雨，整體濕冷。

林定宜表示，這波冷空氣停留時間長，一直到下周三都還在台灣上空，類似今天的暖陽恐怕不復見，民眾應做好天氣轉變的應變措施，迎接即將到來的冬天。

「一場秋雨一場寒」，氣象專家吳德榮指出，東北季風要比先前的冷空氣略強，最冷時間點在這個周末，平地測站有機會看到14度低溫，不過模式模擬持續微調，應繼續觀察。

(中時新聞網)