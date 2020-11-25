新華社在今晚（25日）報導，大陸國家主席習近平致電祝賀拜登當選美國總統，習近平在賀電中指出，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的的精神，聚焦合作，管控分岐，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。

新華社也報導，同日，大陸國家副主席王岐山致電賀錦麗，祝賀她當選美國副總統。

(中時新聞網)