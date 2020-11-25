習近平今晚致電祝賀拜登當選美國總統 21:592020/11/25 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 習近平今晚致電恭賀拜登當選美國總統（取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新華社在今晚（25日）報導，大陸國家主席習近平致電祝賀拜登當選美國總統，習近平在賀電中指出，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的的精神，聚焦合作，管控分岐，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。 新華社也報導，同日，大陸國家副主席王岐山致電賀錦麗，祝賀她當選美國副總統。 (中時新聞網) #發展 #習近平 #推動 #中美關係 #穩定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 習近平電賀拜登 當選美國總統 22:182020/11/25 兩岸 台美關係三基礎 蔡英文對國際局勢有信心 16:302020/11/25 財經 拜登介紹外交國安團隊 誓言美國將再度領導世界 05:452020/11/25 國際 北京大學國際關係學院教授王勇︰華府新團隊 有助改善台海等問題 04:102020/11/25 產業特刊 拜登獲賓州確認勝選 鞏固主要搖擺州勝利 05:402020/11/25 國際 拜登國安政策的變與不變 04:102020/11/25 時論廣場 布林肯與蔡互動密切 肯定美台關係 04:102020/11/25 兩岸要聞 社論／面對川普大船離港事實 04:102020/11/25 時論廣場 中國需要世界 世界更需要中國 04:102020/11/25 論壇廣場 美國回來了！拜登外交團隊 將拋棄川普「美國第一」教條 10:262020/11/25 國際 政治熱門新聞 惠勒為何取消訪台 涉外人士爆最大原因是蔡政府這個動作 - 政治 要幾票才能罷免黃捷？第三階段超高難度數字曝光 - 政治 陳年枕頭成焦點 陳揮文：真正要毀滅高嘉瑜的還沒出手 - 政治 調查局帶隊搜索 國民黨立委吳怡玎住處 - 政治 真正無殼立委是他 全家擠1.5萬月租房：買不起房的黨主席 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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