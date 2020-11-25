繼東吳漲宿舍費2成後，世新大學也傳出將在110學年漲宿舍費，其中校內雙人雅房，每人每學期從5萬2500元漲到6萬2000元，漲幅18％，學生大喊吃不消。教育部表示，學校向學生收取宿舍費用，應召開相關會議審查，並邀請學生代表出席，以尋求共識。

世新大學宿舍管理中心24日下午召開110學年度宿舍收費調整說明會，校內男、女宿的雙人、四人雅房，每學期每床的價格將調漲，其中雙人房價格從5萬2500元漲至6萬2000元，一學年住宿費高達12萬4000元，已經比學雜費貴；4人雅房則從2萬5000元，調漲為3萬1000元。校方逕自宣布結果，並未邀集學生代表討論。

而在此之前，東吳大學也宣布調漲宿舍費2成，換算下來，每生每學期要多繳2000元。東吳大學表示，校內宿舍費凍漲15年，校方要漲6成才回本，這次只提高2成，學校的負擔仍未平衡。

國內大學學雜費由政府進行管制，這些年都無法漲，加上因為疫情陸生進不來，學校收入都短少，因此東吳、世新等學校就從漲宿舍費著手，但由於未充分溝通，引發學生抱怨。

教育部表示，有關大學調漲宿舍事宜，大學向學生收取宿舍費用，應依「專科以上學校向學生收取費用辦法」規定，召開相關會議審查，並邀請學生代表出席，以尋求共識。大學如擬調整宿舍費用，宜就其收支檢討及用途，與住宿學生妥為溝通，消弭疑慮。

教育部說，為減輕大學今年因疫情所造成之辦學衝擊，已補助學校教學訓輔及防疫應變經費約3.62億元，另再補助學校因疫情期間已向民間承租學生宿舍收支缺口及學校不動產出租或委外租金減租等營運費用約計8000萬元。

另教育部為協助經濟弱勢家庭學生，自2007年起起補助大學推動「大專校院弱勢學生助學計畫」，提供弱勢學生住宿優惠，包括低收入戶學生免費住宿、中低收入戶學生優先住宿等。另就學貸款的可貸項目，亦納入宿舍費用。

(中時 )