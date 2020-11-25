近期高麗菜價格優，加上農曆春節將至，許多農民搶種趕春節前採收，根據農委會農糧署統計，11月上旬供苗量731萬株、702萬株，已超過合理供苗量600萬株，農糧署籲農民分期種植、分散風險以確保收益。

農糧署「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」今(25)日公布最新資訊，高麗菜上旬供苗量731萬株、中旬供苗量702萬株，已連續2旬亮紫燈警示。

根據農產品批發市場交易行情站資訊顯示，最近一周高麗菜平均每公斤批發價15.6元，較去年同期10.9元增幅44％，因此給予農民搶種誘因，

農糧署說，這波超種採收期集中於農曆春節前，評估1月中、下旬產銷壓力增加，建議農民分期種植、分散風險，以確保合理收益。

預警燈號方面，每旬供苗量390萬株以下為綠色燈號；390-540萬株為黃色燈號；540-600萬株時為紅色燈號(警戒值)，600萬株以上為紫色燈號(超種)。

(中時 )