特斯拉公司發出召回令，回收Model X與Model Y電動車，總數約9,500輛，原因是車頂裝飾條、方向盤螺栓有鬆動的可能。

路透社報導，美國交通安全管理局（NHTSA）星期三表示，Model X的前車頂裝飾固定條，在安裝時沒有先使用底漆就已黏合固定，時間久了一條或兩條裝飾條可能會掉下來，這可能會造成行車風險，將回收9,136輛。

特斯拉公司在9月份向NHTSA提出的文件表示，在2016年Model X的交通事件中，可能就與車頂裝飾鬆脫有關，特斯拉將檢查召回的車輛，並進行安全測試。如果失敗，特斯拉會用底漆來糾正這項瑕疵。

另一個召回的車輛是2020年款的Model Y休旅車，它的問題是與方向盤有關的螺栓可能無法正確擰緊，由於固定不確實，NHTSA表示方向盤可能會會從轉向軸分離。

特斯拉表示，他們將回收401輛同型車，並檢查車輛的扭矩，在必要時會進行調整。另外，特斯拉說，目前還沒有與此瑕疵有關的事故或傷害事件。

(中時新聞網)