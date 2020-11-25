「好姨」薛家燕，在自己的社群平台上更新了最近的工作近況。為了慶祝TVB台慶，好姨正緊鑼密鼓錄製節目；身穿水藍色深V禮服的她，大方秀出傲人的事業線，好姨的身材保持相當不錯，一點也看不出今年已70歲。

問及好姨是如何保持好身材，她也大方表示自己平時相當喜歡跳舞；從好姨分享自己的工作照來看，正在錄製節目的她，造型相當新潮，在舞台上與舞者一起載歌載舞跳起江南大叔的《江南style》，可見好姨的體能還是相當不錯的。

好姨大方展露自己傲人的事業線 (圖/ 翻攝自薛家燕微博)

好姨的舞台造型相當新潮 (圖/ 翻攝自薛家燕微博)

好姨在舞台上跳起《江南style》 (圖/ 翻攝自薛家燕微博)

而好姨與小17男友的感情世界，也一直受到外界關注！先前在一次訪問中被媒體問到與男友目前的感情狀況，好姨也大方回答：以後不會再嫁。

據港媒報導，好姨現任男友是一位電腦工程師，最初很多人並不看好這段相差17歲的戀情，但有著自己生活步調的兩人感情依舊甜蜜，反對聲浪也隨之消失。

曾經受過婚姻失敗的打擊，即使男友兩度向她求婚，她都拒絕了。好姨認為兩人在一起主要是開心，結婚也未必比談戀愛好。許多人也相當認同「只談戀愛不結婚」的態度，認為兩人在一起開心最重要。

(中時新聞網)