高樹加蚋埔夜祭。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

屏東近年來推動平埔族馬卡道族文化復振運動有成，今年屏東縣馬卡道族聯合夜祭活動依續在內埔老埤、高樹加蚋埔、萬巒加匏朗3部落舉辦夜祭，3部落也有更多青年投入文化導覽，透過接棒傳承，讓更多人認識馬卡道特有的祭儀文化。

縣府文化處指出，馬卡道族因地方區域及習俗關係，各部落演變出不同文化及傳說故事。縣府5年前開始推動馬卡道族復振運動，在3個社區持續舉辦祭典，讓大眾了解馬卡道族的歷史與文化價值。

屏東馬卡道族夜祭系列活動，27日上午在內埔老埤舉辦走鏢競賽揭開序幕，29日下午於老祖祠進行團拜、迎祖靈及平安宴等傳統祭典活動。走鏢是平埔族人防衛、獵捕的競跑比賽，成績優異者被視為勇士。

高樹加蚋埔夜祭12月29、30日舉辦，在女祭司「尪姨」帶領下，遵循古禮崇敬祖靈，包括狗靈祭、土牛祭、趒戲、點獻豬、敬天公等禮儀，展現馬卡道族人對自然環境的崇敬及感恩，並感謝阿姆祖對族人的庇佑。

馬卡道聯合夜祭主場明年2月26日於萬巒加匏朗仙姑祖廟登場，不同於其他馬卡道族夜祭儀式，加匏朗夜祭結合仙姑祖傳說故事，要搭設竹橋跨越河道，重返仙姑祖及祖先原居地。

在活動登場之前，也在3部落舉辦3場文化課程，介紹各自的祭儀文化，並培育部落青年投入文化導覽，一起推廣馬卡道族文化。另外縣府透過接棒傳承，也與學校合作出版繪本，讓文化保存向下扎根。

(中時 )