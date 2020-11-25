新華社25日報導，中國國家主席習近平25日致電拜登，祝賀他當選美國總統。

習近平在賀電中指出，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。

同日，國家副主席王岐山致電賀錦麗，祝賀她當選美國副總統。

之後近，中國外交部發言人汪文斌於11月13日例行記者會上也是中國官方首次公開祝賀拜登宣布入主白宮。

據悉，美國大選投票日過了6天，大陸外交部發言人汪文斌13日藉由例行記者會陸媒提問，首次向自行宣布當選美國總統的拜登，表達中方「尊重美國人民的選擇」，祝賀拜登和賀錦麗。當時沒有提到習近平何時會向拜登正式發出賀電。

汪文斌表示，中國一直在關注美國國內和國際社會對這次美國總統選舉的反應，中方尊重美國人民的選擇，向拜登先生和賀錦麗女士表示祝賀，同時中國理解美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。

(中時 )