第12屆重光盃全國少棒錦標賽今（25）日是最後一天，在四強賽「桃園內戰」敗北的龜山國小，季軍賽一路被宜蘭縣三星國小壓著打，但在5局下半終於一吐怨氣，單局狂灌10分大局，終場11比6逆轉勝，至少還有帶一個獎盃回家。

打擊一向強悍的龜山，碰到本屆預賽3戰只丟2分的三星卻難以施展；前4局只有零星3支安打，最多落後達5分。但5局下半先是靠著觸身球擠回追平分，柯竣恩再補上中外野平飛安打，就此火力全開，揚長而去。

桃園市龜山國小少棒隊總教練李政達（中）上投手丘提醒小球員。（台北市棒球協會提供／廖德修台北傳真）

桃園龜山是4屆重光盃冠軍，賽史最多冠保持者，今年保住第3名。總教練李政達賽後好氣又好笑地說，4強賽對桃園市仁善國小發生太多跑壘失誤，回去勢必要加強小球員觀念，「其實我們打擊還可以，但一個跑壘失誤攻勢就斷了，更何況發生那麼多次。」

2019年MLB CUP少棒賽冠軍戰也是由柯竣恩點燃大局攻勢，這次再度建功，並以2勝、自責分率2.16抱走大會投手獎，六年級的他總算能完美告別重光盃。

「他是個很聰明的孩子，但太容易緊張，我們教練只好一直安撫他，最後先發、打擊都表現很好，我可以給他打100分。」李政達說。

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