近期歐美新冠肺炎確診人數持續飆升，令人擔心在疫苗能控制疫情之前，全球航空業財務壓力將愈來愈大，國際航空運輸協會（IATA）對前景預測甚至較年中時更悲觀。

IATA周二預測今明兩年全球航空業虧損合計逾1,570億美元，較6月時預測虧損1,000億美元更嚴重。評估今年航空業每接待一名旅客即虧損66美元。

去年全球航空載客量45億人次，IATA估計今年銳減六成至18億人次，明年回升至28億人次，要2024年才回到去年水準。其估計今年載客營收暴跌69％，但貨運營收成長15％，明年疫苗運送將增加貨運需求。

IATA理事長德朱尼艾克（Alexandre de Juniac）說，若業界沒有各國合計約1,730億美元紓困援助，航空業已出現「大規模」破產潮。

但IATA已看到業界復甦速度有加快跡象，預期明年第四季開始，航空公司的現金收入將高於支出，較原先預測時間早。主要是其看好疫苗上市能刺激航空旅遊需求。

但由於疫苗在明年中之前不會全面上市，德朱尼艾克認為在現金不斷流失下，業界沒時間乾等，各國應該在明年上半年加強檢驗效率。只有在不需要被隔離的安全環境下，大家才願意再坐飛機旅行。

(工商 )