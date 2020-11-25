桃園市去年整合「金牌好店、金牌好禮、金牌好棧」推出首屆「桃園金牌企業卓越獎」，25日表揚今年獲獎的16家企業，其中「隱形冠獎」得主正德防火公司，深耕台灣消防產業超過一甲子，近年看見住宅火警傷亡人數比公共場所高，積極力推居家安全，不但有全國首家獲得消防署認證的住宅用滅火器，每月也舉辦免費的消防體驗營，更從日本引進家用Hello Kitty強化液滅火器，讓滅火器融入家庭，增加民眾接受度，希望傳達事前預防勝過事後補救，教導正確使用消防設備自救和救人。

桃園市經發局指出，正德防火創立於1962年，首創BC乾粉滅火器，為台灣自製BC乾粉滅火劑的先驅，並贏得「華人之光」載譽。專業深耕近一甲子，為台灣消防業界的領導龍頭，迄今已客製化生產超過1000輛的各式消防車，成就勘稱台灣消防業界第一品牌，近3年平均營業額約11億元，為全國消防公司排名第一，打造之消防車在全國直轄市涵蓋率第一，近年積極推廣居家防火教育。

正德防火從日本引進家用Hello Kitty強化液滅火器。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦表揚今年榮獲「桃園金牌企業卓越獎」的16家企業。(蔡依珍攝)

「火災發生要掌握黃金關鍵30秒！」正德防火負責人郭貴蓉直言，公共場所定期安檢，消防設備齊全，但居家不用檢查，尤其透天更是連基本救火設備都沒強制規定，導致台灣住宅火災發生次數最多，不時發生民眾在火場無法逃生滅火導致遺憾，長期推動消防體驗營、公益講座，教導民眾正確的防火、逃生觀念，在緊急時刻能夠自救與救人。

郭貴蓉說，許多民眾不了解滅火器，不但不會用，更不知道如何選擇優質可靠的滅火器，正德2年前與日本百年消防大廠合作，引進家用Hello Kitty強化液滅火器，一改過往乾粉滅火器有粉塵、不好清理、甚至可能悶燒的缺點，就算是油炸不慎起火也能輕鬆解決，且清理簡單，上市至今已熱銷4000支，可愛的外型更是讓顧客愛不釋手。

郭貴蓉不諱言，公司主力是企業或公部門使用的高規格消防安全設備，家用市場在公司占比僅有零頭，但卻是最重要的一環，持續投入資源研發，明年也將推出自製的強化液滅火器，提供民眾更多選擇，強調火災都是從小火開始，居家常備一支滅火器，就能多一分保障，多一分安心。

鄭文燦說，「桃園市金牌企業卓越獎」依照獎項特性分為五種類型，獲頒「隱形冠獎」的企業為關鍵產業或技術的領航者，是桃園經濟發展不可或缺的角色，市府將邀請知名出版社將得獎企業的成功故事集結專書出版，期盼透過金牌企業卓越獎、出版專書以及企業參訪等方式，帶來企業經營智慧及創新思維的交流。

經發局長郭裕信表示，「109年桃園市金牌企業卓越獎」的評選過程，經過30位初審委員歷時近3個月的書面審查與實地訪視，再由7位決審委員評選出16家得獎企業。包括「隱形冠獎」：樺欣機械工業股份有限公司、黑珍珠國際企業有限公司、正德防火工業股份有限公司。

「愛地球獎」：歐萊德國際股份有限公司、興采實業股份有限公司、濾能股份有限公司。「智多星獎」：華城電機股份有限公司、旭申國際科技股份有限公司、新穎數位文創股份有限公司。「好福企獎」：台灣房屋仲介股份有限公司、葡萄王生技股份有限公司、高柏科技股份有限公司、台達電子工業股份有限公司。「新人王獎」：聯琦金屬股份有限公司、有樂股份有限公司、滿庭芳床業有限公司。

「桃園市金牌企業性平獎」共計4家企業獲獎，包括樺欣機械工業股份有限公司、興采實業股份有限公司、旭申國際科技股份有限公司，以及葡萄王生技股份有限公司。

(中時 )