科學家今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳播到世界各地時冠狀病毒出現突變，但目前有記錄的突變似乎不會使病毒能夠更快速傳播。

這項研究使用的全球病毒基因數據來自99個國家的4萬6723名患者。研究人員發現，引發2019冠狀病毒疾病的SARS-CoV-2病毒中有超過1萬2700種突變或變化。

倫敦大學學院（University College London）基因研究所教授、這項研究的共同負責研究員之一范卓普（Lucy van Dorp）說：「幸運的是，我們發現這些突變都沒有使疫情傳播得更快。」

她說：「我們必須保持警覺，並繼續監測新的突變，尤其在疫苗推出時。」

病毒會持續突變是眾所周知的事，而且有些病毒的變化要比其他病毒更頻繁，例如流感病毒。

大多數的突變是中性的，但有些可能對病毒有利或有害，還有一些突變會降低疫苗對病毒的效力。當病毒這樣變化時，針對它們的疫苗須定期調整，確保它們達到正確目標。

對於引發疫情的SARS-CoV-2病毒，第一批顯示出有預防效力的疫苗可能會獲得監管部門批准，並在年底前開始為人們接種。

也參與這項研究的倫敦大學學院教授布洛克斯（Francois Balloux）說，到目前為止，這項研究發現突變還沒有對疫苗的效力構成威脅，但他警告，即將推出的疫苗可能會對病毒產生新的選擇性壓力，使病毒發生突變，試圖逃避人體免疫系統。

(中央社)