蕭亞軒和小她16歲的男模特兒黃皓交往，黃皓也是她旗下的藝人，兩人公開戀情後也大方曬恩愛，甚至合體出演大陸真人秀節目《女兒們的戀愛》第三季，直接愛給大家看；最新一期節目黃皓被蕭亞軒好友問到，「會不會覺得Elva在工作對你比較嚴格」，他也當著女友面說出真心話。

黃皓目前不僅是蕭亞軒的男友，也是她公司旗下的藝人，先前曾傳出蕭亞軒把黃皓能當戲劇男主角的機會推掉，兩人關係鬧僵長達半個月；剛好在最新一期《女兒們的戀愛》節目中，蕭亞軒的好友蜜雪當著大家的面，爆出一句「會不會覺得Elva在工作上對你比較嚴格」，讓現場畫面一度看起來很緊張。

不過，面對女友閨密的提問，黃皓冷靜地說出真心話「有時候」，接著補充提到彼此之間都有堅持的地方，也許女友在工作上會督促自己，但生活上他也對Elva很嚴格，會叮嚀她吃保健食品，希望女友當工作狂也要照顧好身體。他的一席話意外透露兩人相處狀況，也讓粉絲明白「女友兼老闆」是什麼感覺。

黃皓今年25歲，在台灣出生後，小時候曾到加拿大生活，回台灣後因為有帥氣臉蛋和183公分的身高，開始當起模特兒，積極想往演藝圈發展，不僅上國語正音班糾正自己的發音，還到藝人培訓室接受訓練；後來在一部微電影當上男主角，開始受到關注，也才有機會認識天后蕭亞軒，並墜入愛河。

(中時新聞網)