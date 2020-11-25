電動車大廠特斯拉所帶起的電動車投資狂潮，掀起在美掛牌的3大新能源車品牌股價狂飆，甚至超越了特斯拉的幅度，加上北京當局計畫，在2025年能達到新能源車滲透率20%的目標，讓原本就是全球最大電動車市場的大陸，再度帶動一波題材股上漲趨勢。不過，隨著北京當局開始整頓電動車市場，恒大汽車被要求提出報告，讓該檔股票25日早盤一度狂瀉7%，電動車3雄隨著狂飆現象也開始疲弱，盤前股價更是狂瀉。

截至台灣時間25日晚間10點25分，電動車3雄包括蔚來汽車盤前股價下跌3.39 美元或6.34%、暫報50.12美元；小鵬汽車股價下跌6.10美元或8.64%、暫報64.53美元；理想汽車盤前股價下跌4.72美元或10.74%、暫報39.24美元。這幾檔股票在今年以來特斯拉投資狂潮後，股價均翻了好幾倍，但其交車數與特斯拉仍有一段很大差距，也有不少投資人擔憂大陸電動車3雄股價已經泡沫化。

據陸媒《第一財經》報導，從車企內部人士處獲得一份由大陸國家發展和改革委員會(發改委)下發的「關於開展新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知」，要求各地發改委在11月18日前向國家發改委產業司上報各地新能源汽車的投資情況，內容包括自2015年以來，核准和備案的新建純電動汽車的項目情況、建設進展以及年度生產情況等。

恒大汽車與寶能等項目也被列入調查，要求提出自2017年以來，在當地投資以及擬投資建設的新能源整車和零部件項目，包含土地佔用、建設內容、項目進展、完成投資等情況。內部人士透露，此舉除了詳細調查外，也慎防當前新能源汽車產能過剩的問題。

(中時新聞網)