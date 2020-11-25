民進黨立委高嘉瑜自稱租屋10年買不起房子，但名下有2筆建物，引爆爭議，後來她在臉書公開閨房照片，只見衣物堆積如一座小山，更驚見泛黃枕頭，讓房屋事件持續延燒。對此，資深媒體人黃創夏24日則是在臉書貼文拜託她，「千萬不要高歌一曲」。

黃創夏先是在臉書寫下，大家關注「囤房稅」，高嘉瑜在申冤「囤物症」？他認為此舉是轉移焦點，絶非上策，他更以「亂室嘉人」形容高嘉瑜。他後來再次發文提到，本周最熱新聞主題曲「亂室嘉人...」，更拜託她千萬不要高歌一曲，更直言「嘉嘉有本難念的金」。

不少網友見狀則留言寫下，「我也很討厭她唱歌，明明就很難聽為什麼這麼愛唱啊」、「開始打親情牌」、「現在嘉有難事，只好給創夏哥一首『心事誰人知』」。

而針對近日風波，高嘉瑜則在臉書澄清，買房如實申報，但因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家，如果要炒房，不會兩間相鄰套房打通、不會只買一個車位、不會買毛胚、不會登記名下誠實申報，且她強調停車位是登記在權狀建物共有持分，並沒有獨立權狀。

(中時新聞網)