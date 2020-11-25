英國政府今天預測，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，今年經濟將萎縮11.3%，創300多年來最大年度衰退。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）告訴國會，預期明年經濟會反彈5.5%，2022年可望成長6.6%。

(中央社)

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