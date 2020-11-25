英國今年經濟將萎縮11.3％ 創300多年來最慘 23:212020/11/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府今天預測，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，今年經濟將萎縮11.3%，創300多年來最大年度衰退。 英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）告訴國會，預期明年經濟會反彈5.5%，2022年可望成長6.6%。 (中央社) #經濟 #英國 #11 #萎縮 #今年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 匯率期貨趨勢專欄－美經濟數據優 美元短線有撐 04:102020/11/25 證券．權證 綠指陸阻台入RCEP 國台辦：一中原則是台灣參與區域經濟合作的前提 12:362020/11/25 兩岸 《國際金融》病毒見控制趨向 歐股收在近九個月高點 09:432020/11/25 財經 威力彩、大樂透連槓帶動買氣 台彩上調今年銷售目標 04:102020/11/25 金融．稅務 近一周投資人注資新興市場基金 創歷史新高 18:002020/11/25 財經 頭份桶柑曬傷 柑農籲農委會重勘 04:102020/11/25 地方新聞 《電腦設備》搶食電競宅經濟大餅 曜越Q4業績可期 14:152020/11/25 財經 研訓院看世界－警惕「經濟COVID」長期化 對民眾財務體質造成考驗 04:102020/11/25 專題周報 第三季全球企業派息減11％ 對收益投資者「最糟糕時期已過」 18:592020/11/25 財經 《國際經濟》美國11月消費者信心意外疲弱 Q4經濟恐不妙 15:282020/11/25 財經 國際熱門新聞 上任立即清算川普？拜登終於親口表態了 - 國際 川普欲特赦自己恐想得美 關鍵曝光了 - 國際 外星人在此？「哇！訊號」方向處 找到與太陽相似的恆星 - 國際 神秘修女窗邊死瞪 她嚇壞差點全裸衝出門 網友回應嚇死人 - 國際 CNN：衛星照顯示 陸沿中印爭議邊界區大興土木 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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