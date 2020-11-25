一名網友抱怨，自己在網上出售蘋果原廠有線耳機，怎料卻被買家誤以為是無線的AirPods導致這筆交易失敗，讓他相當無奈。(圖擷取自爆怨2公社)

一名網友無奈抱怨，自己手上剛好有全新原廠iPhone有線耳機，便在網路上以450元的價格出售，後來收到私訊有人願意收購，接著約出來面交。沒想到面交時買家卻說以為是「無線的AirPods」，隨後丟下一句那我不要了轉身走人，讓他無奈抱怨「眼睛不好至少腦也要帶出來吧」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上指出，自己日前將蘋果的全新原廠有線耳機「EarPods」放到網路上以450元出售，接著他便收到私訊有人詢問價格，確認完後兩人便約地點進行面交。

一切看似相當順利，但就在買家看到實體後，卻驚吐一句，「我以為是蘋果無線耳機耶」錯愕的原PO也只能無奈回覆，「我才賣450怎麼可能是Airpods啦！」沒想到下秒買家表示自己不要了，便瀟灑的轉身離去。呆滯的原PO只能站在原地，「留下我孤獨又受傷的心靈。」最後他也無奈的說，照片中的耳機看起來一點也不像是Airpods。

這起失敗的交易也引起網友諸多的討論，「才450好便宜喔，阿伯不買我買啦」、「原廠哪有附無線的啦，好笑」、「有線的450也便宜啊！」不過也有網友認為照片中看起來的確不像有線耳機，「可是照片看是真的很像無線，可能要有多張照片才比較好」、「 看起來真的很像無線啊」、「第一個包裝可能會讓人混淆，只能說剛好遇到吃米不知米價的大哥。」

(中時新聞網)