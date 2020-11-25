第12屆重光盃全國少棒錦標賽冠軍賽，從預賽第1天就火力全開的桃園市仁善國小，決賽依然不手軟，整場敲出13支安打，以11比1輕取台中市忠孝國小，參加重光盃首度封王，也接棒龜山國小、中平國小，連續4年將冠軍帶回航空城。
仁善四強賽在延長賽「突破僵局」，以5比2險勝龜山，冠軍賽連續4局都有分數入帳，全隊7人賺進打點，最後李秉諺敲出再見安打，4局提前「扣倒」忠孝，不過亞軍已是忠孝賽史最佳成績。
「這次我們打擊確實發揮不錯，這批小朋友也練很久了，這次的結局我很滿意。」仁善總教練紀順彬說，由於兩隊主力投手都在上午的四強賽用掉，冠軍賽就是比進攻，「對我們打擊有信心，他們表現也很好。」
預賽到決賽總共7場比賽，仁善總共得到58分，僅4強賽對龜山較為謹慎，「我們彼此都太熟悉了，戰術比較多一點，而且他們的投手也很棒。」紀順彬說。
仁善的冠軍賽先發投手是隊長黃睿謙，完投4局，被敲6支安打，沒有保送也沒有三振，低調完成任務，「早上的比賽比較緊張，這一場第3局解決危機以後，就覺得我們會贏了。」他說。
黃睿謙不只球技好，讀書也有一套，成績幾乎都是班上頂尖的他，即使擺在普通班也能排在前五名，「其實這是我最欣慰的事，不只黃睿謙，其他很多人的課業都很優秀，感謝家長、校長的關心跟鼓勵。」
仁善校長游淑珍今天特地到場觀戰，也替學生拋下藍色彩帶，「必須感謝桃園市政府的支持，以及教練的管理，每次看小朋友在大太陽底下練球就覺得很辛苦，謝謝他們為校爭光。」
今年正好是仁善60週年校慶，棒球隊這份年末的禮物來得並不太晚。
(中時 )
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