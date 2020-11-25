民進黨台北市議員王世堅因近來頻頻開砲行政院長蘇貞昌，遭同黨的桃園市議員王浩宇痛批「替中共挑撥總統與院長的關係」。王世堅回嗆「太監」。針對王浩宇為何要要槓上王世堅？陸軍退役少將于北辰認為，打藍轉移焦點沒用，只好打綠的。

于北辰在《新聞大白話》認為，王浩宇是一個善於經營網路的人，只要能佔到媒體版面，不管是正聲量或負聲量，他全要。而王浩宇雖全部都是負聲量，但只要有負聲量，也就會有同等正聲量來挺他，這是網路上網紅經營上一件非常奇怪的事，王浩宇也是一樣。

于北辰指出，王浩宇之前講過，韓國瑜要來選桃園市長，甚至認為他被罷免是因為韓粉討厭他，所以罷免他的都是韓粉，中壢人都不討厭他，都是韓粉，所以不要怕；一來是幫自己壯膽；二來是要分化這些討厭他的人的力道。

于北辰接著表示，王浩宇後來發現不行了，罷免他的第一階段、第二階段都過了，他又丟出來，搞不好江啟臣要來選桃園，所以他要打破江啟臣跟地方的和諧，但發現又沒有用，只好找上「扶龍王」王世堅，因為打藍的沒用，就打綠的，他直接槓上王世堅，說王世堅幫助國民黨做了很多事。

(中時新聞網)