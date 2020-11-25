美國感恩節假期將至，美股周四將休市一日，周五則是下午提早到2點休市，一些最新的經濟數據也提早至周三公布，但美國上周初領失業金人數再度提升，均打破前值與市場預估數據，顯示美國刺激經濟法案的必要性。美股周三(25日)開盤下跌59.78點、以29,986.46點開出，隨後跌勢擴大至百點。

截至台灣時間25日晚間10點35分，道瓊指數100.45點或0.33%、暫報29,945.79點；標普500指數7.70點或0.21%、暫報3,627.71點；那斯達克指數上漲33.24 點或0.28%、暫報12,070.02點。4大科技巨頭漲跌不一，亞馬遜股價上漲超過1%，視訊會議軟體Zoom股價上漲3.42%，顯示疫情升溫下，宅經濟概念股又有上漲的趨勢。電動車大廠特斯拉股價則是在幾日強漲之下，25日開盤走跌，現下跌4.47美元或0.80%、暫報550.91美元。

費半指數則是上漲10.55點或0.40%、暫報2,619.55點。台積電ADR股價上漲0.55 美元或0.57%、暫報97.11美元；聯電ADR股價上漲0.040 美元或0.60%、暫報6.72 美元。

美國勞工部周三提前公布最新數據，截至 11 月 21 日，美國初領失業金人數近 78 萬人，創下連2增紀錄，也超越前值與市場預估數據。此外，感恩節假期的出遊人數預估會創下3月疫情爆發後最高，但11月以來美國新增確診數居高不下，過去一周美國單日平均新增數就超過17萬人，美國衛生官員擔憂，這波出遊潮將讓疫情再度推向高峰。

消息發布之際，美國新冠病毒感染數正持續增加，過去一週以來，美國日均新增確診病例達到 174,225 人，隨著感恩節假期來臨，官員擔憂感染水平恐進一步上升。

川普政府的美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）上周槓上聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），要求返還前一輪經濟紓困方案未使用資金，最後Fed讓步，同意返還貸款計畫中未使用的撥款4,550億美元，但梅努欽計畫將該筆未用完的資金存入「一般基金」，恐讓前Fed主席、拜登將提名的新任財政部長葉倫（Janet Yellen）要動用這筆錢前，需先過美國國會這關。

(中時新聞網)