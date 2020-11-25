一位名叫穆爾塔扎·卡德米（Murtaza Khademi）的阿富汗難民表示，他千辛萬苦逃到法國，以為獲得了安全，但是他在這幾天遭到警方的歐打，感到相當難過。他說「我以為法國是講人權的。」

路透社報導，27歲的卡德米與其他數十名尋求庇護的難民，在巴黎的中央廣場上搭起帳篷，希望法國政府能夠重視這些難民。到了星期一，身著防暴服的警察為了驅散這些人，將抗議者拖出帳篷，驅離過程出現暴力。

卡德米說，當警察趕到時，他正在帳篷裡，警方拿警棍打他，他不得不逃走，但是自己留在帳篷的物品都遺失了，所以他現在一無所有。

法國內政部長杰拉德·達曼寧（Gerard Darmanin）表示，中央廣場不能紮營，所以警察有權力驅散。但是驅離的手段確實過激，施暴的警察將​​受到懲處。

卡德米說，他為了求生，從阿富汗北部出發，穿越巴基斯坦、伊朗和巴爾幹地區，終於到了法國。他住在巴黎邊緣的一個難民營，但上週不能再住了。

他現在只能在街上尋找可以睡覺的地方。他說，許多法國普通百姓還算和善，但警察充滿敵意。

他說：「我以為法國是一個好地方，這是我們來到這裡的原因，但是移民並沒有受到很好的接待，然而我們也無處可去，因為我們也找不到其他地方了。」

(中時新聞網)