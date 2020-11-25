美國官員24日（周二）表示，一旦輝瑞（Pfizer）藥廠的新冠病毒疫苗下月獲得主管機關的緊急使用授權，他們計畫首批將在全美發放640萬劑疫苗。

負責新冠疫苗計畫的「神速行動」官員指出，各州政府上周五已被告知首批配送疫苗數量，分發量將按照各地區人口數量而定。

「神速行動」還重申年底前可達到發放4千萬劑疫苗的目標。優先接種對象將包括位於前線的醫護人員與易患重大疾病的高風險者。

輝瑞上周已向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請新冠疫苗的緊急使用授權。FDA預定將在12月10日召開專家顧問會議，屆時將會決定是否對其疫苗放行。至於另一家藥廠莫德納也預計未來幾天將對FDA提出申請，如果其疫苗也獲得批准使用，美國疫苗供應量可望還能進一步增加。

輝瑞日前表示，它與德國生技藥廠BioNTech研發的疫苗有效率達到9成，至於莫德納疫苗的有效率更高達94.5％。

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