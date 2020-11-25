根據路透最新調查指出，在預期更多廉價資金湧入股市，以及新冠疫苗上市將有助經濟與企業獲利快速復甦，全球股市多頭行情預料還將持續至少6個月時間。
受到美國道瓊工業指數首度衝破3萬點，激發投資人對股市興趣激增，MSCI全球股票指數周三（25日）上漲0.1％，升抵622.12的歷史新高。
隨著年初新冠疫情橫掃全球，各國政府相繼祭出封鎖措施，導致經濟活動陷入遲滯、供應鏈大受影響，這也引發史無前例的貨幣與財政刺激措施因應而生。路透社訪調指出，在預料這波資金寬鬆還將持續，高達75％受訪者預期全球股市多頭漲勢還將持續至少6個月。
路透社這項調查時間是在11月12日到24日，受訪分析師約170名。
其中高盛分析師表示，今年3月到10月的股市反彈，一開始是由「希望」帶動，但在企業獲利有望逐漸復甦，如今股市已邁向更長時間的「成長」階段。
(工商 )
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