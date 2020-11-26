約280名台灣專家、技術人員今天搭乘華航包機抵達河內。這是河內內排國際機場暫停國際航班載客入境逾半年後，首班飛抵的台灣航班。旅客依目的地被分送至15省市隔離14天。

越南鎖國防疫，至今未全面重啟定期國際商業航班。台越航線目前只恢復從越南出發的定期商業航班；台灣旅客欲入境越南，只能搭乘專案包機，且身分限定專家、技術人員及眷屬等，一般觀光客無法搭機。

中華民國駐越南代表處自5月起，每月均規劃一梯次的專案包機，讓在越南北部工作的台商、幹部回台休假結束後，可以搭乘包機入境越南。

為了防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，河內內排國際機場自3月下旬暫停國際航班載客入境，代表處先前安排的包機在廣寧省雲屯國際機場降落。今天飛抵河內的華航包機是闊別半年多後，首家在內排國際機場降落的國籍航空。

在寧平省工作的王姓乘客向中央社表示，自己原本年初被外派越南，但因疫情攪局而在台灣多待了半年。時序進入秋冬以後，台越兩地防疫規格不斷升高，只好趕快收拾行李赴任。

中華航空公司河內分公司總經理徐台金表示，這次的包機和以往最大的不同處在於，包機由航空公司直接向越南民航局申請，而非代表處所申請的包機。旅客搭機前須自行辦理好近10項入境文件，航空公司才會開票。

徐台金說，儘管旅客身分有限制，但報名情況十分踴躍，今天這班包機有350多個座位，共吸引316人報名、284人成功開票，最終載著281人入境越南，報到率相當高。

徐台金表示，由於許多台資企業與協力廠商仍陸續將生產基地從中國轉移至越南，北越則是這波投資重鎮，看到潛在的客源後，華航自12月6日起至明年3月27日，每週均規劃2至3班桃園飛河內包機。

至於長榮航空也規劃桃園飛河內包機，初步決定自12月23日起至明年3月31日止，除2月因農曆春節而有微調外，其餘每週均有1班。

越南南部的台越交通方面，華航自12月17日至明年3月27日止，每週均規劃1至2班桃園飛胡志明市包機。長榮航自明年1月1日至3月31日止，每週同樣規劃1至2班包機從桃園飛往胡志明市。（編輯：韋樞）1091125

(中央社)