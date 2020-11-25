一位王姓人夫不爽陳男介入他的婚姻，甚至多次與妻子奔摩鐵，陳男遭人夫抓姦在床，卻惱羞稱自己遭「仙人跳」，而人夫不甘被戴綠帽，一狀告上法院。台中地院日前結審，不採信陳男說法，判其需賠償王姓人夫30萬元，全案可上訴。

據判決書指出，王姓人夫指控，陳男明知他的妻子已婚，卻仍在2018年12月間約妻子去摩鐵開房間，並發生一次性關係，事後卻矢口否認，甚至教唆其妻子離婚，造成人夫精神上與心理上嚴重受損與莫大的壓力。

對此，陳姓男子則聲稱，他與人妻去摩鐵開房間那天並未行房，更主張自己被這對夫妻設局仙人跳。陳男認為，證物之一的保險套與衛生紙團之所以驗出他的DNA，全是人夫事後加工的，並狡辯他與人妻僅認識半年，兩人原要逛花博園區，人妻卻臨時提議改去摩鐵泡溫泉，在在顯示這是設局要敲詐。

陳男質疑人夫怎能瞬間找到他與人妻入住的摩鐵，無非是夫妻倆人串通好，先在手機安裝定位系統，等到他進摩鐵後才現身抓姦。而陳男外遇人妻此案，因相姦罪廢除改判免訴。

台中地院審後認，王妻在偵查與審理期間皆坦承有在摩鐵發生關係，而陳男雖聲稱遭仙人跳，卻無法舉出任何證據，因此法官不採信陳男的說法，裁定其須賠償王姓人夫30萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)