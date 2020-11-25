民進黨立委高嘉瑜曾感嘆買不起房，日前卻被爆名下有兩筆房產與4筆建物。她事後公開衣服成山的房間照，泛黃的枕頭引發熱議，聲量爆衝2倍，在政治人物網路聲量中擠進第4名。也成功將炒房焦點，轉移到衣服山、枕頭的故事。

根據網路溫度計分析《政治人物網路口碑週聲量》，總統蔡英文以17041篇暫居第一，行政院長蘇貞昌64932篇居第二，前高雄市長韓國瑜55046篇名列第三，高嘉瑜則以41132篇衝上第4名，贏過台北市長柯文哲36762篇、前總統馬英九35995篇。

網路溫度計指出，高嘉瑜的整體聲量，64%民眾保持中立態度，負面聲量為26%，正面聲量僅10%。

該網站也指出，雖然網路仍有高嘉瑜房產議題中原有的「買不起」、「買不起房」、「房貸房租」、「轉移焦點」等討論，但總體來說，高嘉瑜租屋照引起的相關討論，已經超過擁房議題，可說成功的轉移了網路討論的焦點。

針對網友關心泛黃的枕頭。高嘉瑜也在臉書貼文表示，她家在基隆開百貨行，枕頭是從家裡帶來台北，一直跟著她，很軟很好睡。高嘉瑜的媽媽則表示，那枕頭有污漬、睡了10年是正常的，因為枕心無法換洗、睡久因為流汗或口水都會有、只能常曬消毒，或換新的、那顆枕頭10年前在店裡算是最好的，一顆賣800元，棉花很好。

(中時新聞網)