美國環保署長惠勒取消來台，一位深諳外交圈人士指出，惠勒取消行程不會是我方阻攔，而是美方主動決定。以現況分析，最大原因極可能是民進黨為了大內宣，一再「洩密」，在從事情報的印太司令部聯二處長史達曼來台也被曝光後，終觸怒美方，乾脆順勢取消惠勒訪台。

該人士說，蔡政府近期為大內宣而「洩密」，紀錄斑斑，包括陸戰隊來台教授戰技、駐紐約代表處處長與美國駐聯合國大使見面等等消息見光，都是民進黨新聞操作。其實這些過去就是每年都有，可說是「例行事務」，只不過過去都刻意低調，大家心照不宣。這次史達曼來台，先前就有傳出「除了惠勒，美國還有人要來台」，只是不知誰要來？來多久？來做什麼？結果又被民進黨政府曝光，故意洩露給特定媒體，踩到美國紅線。

他說，這次史達曼搭專機來台三天兩夜祕密行程曝光，引起台灣政壇及媒體關注。其實史達曼只能說是高階軍官，在美國並非有如衛生部長阿札爾、環保署長惠勒等「閣員」高官，國務次卿柯拉克也不是美國閣員，充其量也只是「半個高官」，史達曼的位階連柯拉克都比不上。史達曼來台，談的一定是印太事務，不會超過其他權責範圍，之所以搭專機來台，主要是疫情影響航班及檢疫等，以致改搭專機，外界不必有太大想像。

該人士也說，惠勒取消來台，其實對台灣影響不大，因為惠勒是賣煤的商人，環保政策是川普團隊對地球暖化持懷疑論點者，與拜登政府截然不同。

他說，川普政府在三個多月要來兩位閣員、一位次卿、一位高階軍官，把以前美國政府在四年、甚至八年內才會做的事，在三個多月都做了。為何如此？川普政府可能是報復性訪台，要激怒中共，加上台灣政府容易被敲竹槓，才會如此安排。

國民黨副祕書長黃奎博則認為，惠勒取消訪台最大的影響，應是提早讓蔡政府認清事實，兩岸關係仍要回歸務實面，因為拜登的兩岸政策已可預測；蔡政府本想再拖下去，可做多少大內宣就做多少，但這次把史達曼包裝成「神祕人物來台」，仍沒有什麼效果，最後連惠勒也取消訪台，他要提醒蔡政府必須認清兩岸關係及新變局。

(中時 )