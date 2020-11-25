關中天風暴持續延燒！陳耀祥與中嘉密談 暗示52台需撤寰宇上華視？！《頭條開講》完整版 2020.11.25 周玉琴 林嘉源 許淑華 黃子哲 郭正亮 陳玉珍 賴岳謙

民進黨台北市議員王世堅因近日頻頻開砲行政院長蘇貞昌，遭同黨的桃園市議員王浩宇直接歸類為「中共同路人」，引起軒然大波。對此，國民黨立委許淑華直言，從王世堅從政的經歷來看，不會有人懷疑他對民進黨的忠誠度，她還為王世堅打氣，「加油，不畏強權」。

許淑華25日在政論節目《頭條開講》中表示，王世堅從政一路以來經歷過3任市長，「我記的非常清楚，馬英九的時候，他自娛說自己是打馬悍將，郝龍斌的時候，他自己又說打馬、屠龍、砍活寶」。

許淑華直言，沒有人會懷疑王世堅對民進黨的忠誠度，所以他說的話，對民進黨是有絕對的殺傷力，至於王世堅遭王浩宇抹紅橙中共同路人，許淑華則說，「扯遠了」 。

許淑華指出，王世堅在面對國民黨的時候，也是完全不客氣，而最近針對時事，還有執政黨這些政策方針的錯誤，他也很敢批評，所以有人封為民進黨少數的良心。對此，前綠委郭正亮表示，「王世堅沒事啦」。

許淑華強調，民進黨裡面有一些人，他自己要成為打手，做給其他人看，所以來打擊這些人。說道這邊，郭正亮回應她，「他先度過自己的罷免再說啦」。

最後，許淑華也說，王世堅只要按照他這種對敢講實話的風格，未來也是會高票當選，她還綁王世堅打氣，「加油，不畏強權」。

(中時新聞網)