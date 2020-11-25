在疫苗頻傳佳音與美國政權可望順利交接兩大利多消息加持下，美股道瓊工業指數24日首度突破3萬點，此為124年來首見，而11月表現可望改寫30多年來紀錄。分析師預期，道指突破3萬點心理關卡後，可望吸引更多投資人投入市場。
在科技股強力拉抬下，道指周二終場大漲454.97點或1.54％，收在30,046.24點新高，本月迄今累漲逾13％，有望創下1987年以來最大單月漲幅。標普500指數收漲1.62％同樣改寫紀錄，那斯達克指數收漲1.31％。
道指突破3萬點，原因有三。首先，繼莫德納與輝瑞藥廠疫苗傳出好消息後，阿斯特捷利康本周稍早宣布，旗下新冠疫苗功效最高可達90％，且價格更低、配送更容易，令市場情緒為之振奮。
其次，川普雖不承認敗選但同意進行政權交接，此舉大幅降低政治不確定性。最後，美國總統當選人拜登計畫任命聯準會前主席葉倫出任財長，投資人期待後者可望帶領美國走出疫情帶來的經濟衰退危機。
文章來源：CNBC
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。