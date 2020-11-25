在疫苗頻傳佳音與美國政權可望順利交接兩大利多消息加持下，美股道瓊工業指數24日首度突破3萬點，此為124年來首見，而11月表現可望改寫30多年來紀錄。分析師預期，道指突破3萬點心理關卡後，可望吸引更多投資人投入市場。

在科技股強力拉抬下，道指周二終場大漲454.97點或1.54％，收在30,046.24點新高，本月迄今累漲逾13％，有望創下1987年以來最大單月漲幅。標普500指數收漲1.62％同樣改寫紀錄，那斯達克指數收漲1.31％。

道指突破3萬點，原因有三。首先，繼莫德納與輝瑞藥廠疫苗傳出好消息後，阿斯特捷利康本周稍早宣布，旗下新冠疫苗功效最高可達90％，且價格更低、配送更容易，令市場情緒為之振奮。

其次，川普雖不承認敗選但同意進行政權交接，此舉大幅降低政治不確定性。最後，美國總統當選人拜登計畫任命聯準會前主席葉倫出任財長，投資人期待後者可望帶領美國走出疫情帶來的經濟衰退危機。

(工商 )