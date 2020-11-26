近日有網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，一間知名手搖飲店家存有嚴重的衛生問題，員工從鐵鍋中舀起一大勺珍珠，接著直接放入口中，更噁心的是，他還把大量珍珠再吐回鍋內，負責拍攝的女子還在鏡頭後狂笑，如此噁心的行徑立刻引發網友撻伐，業者也緊急展開調查。

據悉，事發於8月中旬，從畫面中可以看到，員工在嬉笑打鬧間，大口吸珍珠，似乎完全不認為這是非常不衛生的事情，一直到近日疑似因涉事員工離職了，才將影片PO上網炫耀，網友看了完全笑不出來，同時也擔心在其尚未離職期間，是否已經有消費者喝下這噁心的珍珠。

手搖店員工把珍珠塞滿嘴再吐回鍋，惡搞行為引發網友撻伐。（圖／翻攝自爆料公社）

眼見事情越演越烈，拍攝者後來在留言區回覆：「現在公司已經要對我們進行懲處了，公司還是希望影片不要在網路上流傳。我們當下抱著好玩的心態才那麼做，店裡是12點打烊事情發生在12:19，那時已經是打烊的時間了，所以沒有任何一個客人吃到有口水的珍珠，用具也有做清潔」。

此外，拍攝者表示，當下做這件事情的時候，只有他們2人知道而已，公司並不知情，也不想為此影響公司名譽，並強調會負起相關責任，最後向社會大眾致歉，同時希望不要將影片繼續流傳。不過此舉反而讓網友更加質疑，他們倆該不會根本還沒離職，整起事件目前仍待業者調查中。

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(中時新聞網)