經歷逆轉別人、被別人逆轉的三溫暖體驗後，政治大學男籃隊今天靠著78比65擊敗文化大學走出昨日輸球陰霾，109學年UBA公開男一級第一階段預賽目前4勝1敗，和同組的國立體大並列領先。

政大擁有多名畢業自HBL勁旅松山高中、能仁家商、南山高中、高苑工商的好手，戰力堅強被譽為「宇宙政」，第一階段預賽前三戰也開出3連勝紅盤強勢出擊，不過能夠上演32分大逆轉的政大，前一戰也遭對手逆襲，教頭陳子威指出，經過前役教訓，大家體認到UBA沒有一隊示弱兑，每一戰都必須戰戰兢兢。

陳子威補充，今天對文化雖然在領先情況下獲勝，但第4節仍被追到有機會翻盤的差距，下半場分數35比34也只小贏1分，關鍵失誤太多、板凳深度要再加油，等等問題都需克服。

政大陣中備受矚目的上季HBL冠軍賽MVP、大一控衛游艾喆，今天僅兩分球出手5次命中3球，獲得6分、7籃板、6助攻，也發生5次失誤，陳子威表示，游艾喆目前對於是投、是傳的拿捏有點猶豫，一些出手或許因為手勁比較無法很有力出手，他很想傳授一點訣竅，卻因自己近兩百公分、屬於「高砲台」射手，出手方式未必適合游艾喆，得他自己再揣摩努力。

游艾喆說，隊上可得分的人很多，他不必太追求進攻，尤其助攻隊友很開心，只是目前自己只有兩場比賽得分雙位數，的確小小陷入得分荒，得設法修正回來，在場上的破壞性才會更大。

政大游艾喆（中）進入UBA後，努力找尋得分和傳球的平衡點。（大專體總提供）

(中時 )