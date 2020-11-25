學生時代如果遇到正妹或是帥哥老師，一定會增加學生想上課的意願，最近臉書流傳一段影片，一名身穿低胸上衣、外表甜美可愛的女老師，在教室裡幫學生上課，看起來與學生互動相當不錯，說到有趣的地方也大方笑開懷，加上性感的身材，讓網友直呼「我也要上課」！

臉書的粉絲專頁「JKF 紅燈區2.0」，日前PO出一段影片，看起來似乎是學生的限時動態，只見影片中一名身穿黑色低胸上衣的女老師，在教室裡幫學生上課，女老師留著一頭長髮，皮膚相當白皙，時不時露出令人融化的笑容。

最讓網友噴鼻血的是，女老師與學生互動、燦笑的同時，不小心洩露出漂亮的美胸，隨著笑聲「一起抖動」，短短13秒的影片，許多網友紛紛留言笑稱「我看了2小時」！至於究竟是哪裡的女老師，「JKF 紅燈區2.0」也僅標註「學校社團老師」，加上黑板的英文字，猜測可能是英文老師。

影片短時間就累積千人觀賞點閱，網友表示真的很羨慕現在的學生，大嘆「以前我們的讀書風氣不好，一定是沒有這種老師造成的」、「我會為了老師一直延畢」、「招生的最強秘訣」、「老師妳可以手肘碰手肘嗎」、「當初我的英文一直學不好，一定是老師的問題」。

(中時新聞網)