昔日香港小虎隊成員林利(原藝名：林立洋)，憑電視劇《小李飛刀》迅速走紅。2017年抗癌成功的他，與台灣女友結婚，看似一帆風順的生活，怎知先前又傳出母親生重病，這讓林利相當無助。當時看見母親手臂插針處都是血時，更悲痛發文說「對不起，我錯了」。

林利高齡80歲的母親，先前因身體不適送醫搶救，但礙於疫情又無法前往醫院探視，這讓他內心相當焦急；等到終於能去醫院探視時，他驚見母親手臂上插針處全是血，這一幕讓林利相當心疼的說：「我真的按耐不住心情，媽媽只是一個小孩，可以不要綁住她嗎？我心很痛很痛。」

昨(24日)，林利再次於臉書抒發對母親的思念之情：「明白醫生們的辛苦，醫護的照料，我能做到什麼呢？視訊裡媽媽卻變成無奈沒有希望的躺在那裡，涙已流乾…」；今日(25日)再度發文，除了轉換心情外，更為媽媽加油打氣。

林利發文為母親加油打氣 (圖/ 翻攝自林利臉書)

從林利的文字裡，看得出他滿滿的無奈，現在只能透過視訊與媽媽見面他，更嘆自己很自私，他只想關懷眼前的母親，盡盡兒子的責任，一起快樂走出這扇門。

(中時新聞網)