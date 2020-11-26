林口有人在臉書社團貼文自稱殺人殺狗，請網友幫忙報警，引發關注，警方獲報15分鐘內查證，逮捕過去也曾惡作劇貼文自稱殺人的葉姓男子，訊後依社維法移送裁罰。

警方調查，37歲葉姓男子今年7月間也曾在臉書社團「林口大家庭」裡PO文「我砍死家人誰能幫我報警」，引發網友關切，但警方迅速查出這名民眾並證實是惡作劇，訊後依社會秩序維護法移送裁罰。

才隔約4個月，葉男疑酒後故態復萌，今晚又在臉書社團「林口大家庭」貼文自稱「我已殺人和殺狗了，有誰幫我報警」，新北市警察局林口分局執行網路巡邏發現後通報派員警前往查證，在15分鐘內就確認是惡作劇並將人逮捕。

林口警分局表示，葉男被帶回警局偵訊後依社維法移送裁罰。分局也呼籲，臉書社團或粉絲專頁屬公開交流場所，公開貼文若有危害公共安全或引起社會恐慌皆可能觸法，請網友留言前應更加謹慎。（編輯：張雅淨）1091125

(中央社)