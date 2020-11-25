配合中央流行疫情指揮中心「秋冬防疫專案」，台南市政府宣布，12月1日進出永華、民治市政大樓均必須一律戴口罩，未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

有鑑於各國進入秋冬第二波疫情再起，中央流行疫情指揮中心日前宣布啟動「秋冬防疫專案」，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場所應佩戴口罩。未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

台南市長黃偉哲因應國內外瞬息萬變疫情，指示市府團隊全力配合中央流行疫情指揮中心防疫作為，自12月1日起市府員工及洽公民眾進入南市府辦公大樓須配戴口罩，並落實實名登記制，違者經勸導不聽，將依規定開罰。他強調，未來將視疫情發展情況，逐步調整防疫措施。

黃偉哲指出「秋冬防疫專案」三防線，邊境檢疫、社區防疫與醫療應變，將能有效阻絕控制疫情，守護全民健康。雖然國內疫情趨穩，但國際疫情持續嚴峻，請全體市民持續配合政府各項防疫措施，進出醫療照護、洽公等8大類場所務必佩戴口罩，並保持警戒勿鬆懈，勤洗手，共同確保得來不易的防疫成果。

(中時 )