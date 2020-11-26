北檢偵辦國民黨立委吳怡玎的父親吳光訓涉及操縱康友認購權證案，今天約談吳光訓等6人。承辦檢察官晚間複訊吳怡玎胞弟吳郁展後將他請回，其餘5人仍由檢調偵訊中。

檢調今天針對吳光訓、吳怡玎胞妹吳怡利與胞弟吳郁展等人的戶籍地等處發動9路搜索；其中吳怡利設籍吳怡玎住處，調查局一早登門搜索，但本案與吳怡玎無關。

由於吳怡利目前不在境內，調查局北機站今天僅約談吳光訓父子、楊姓父子及另2名陳姓涉案人共6人，陸續移送台北地檢署由檢察官複訊。

全案起於，上市公司康友-KY位於中國子公司六安華源疑自民國107年起營運困難，財報中並未揭露，康友-KY董事長黃文烈疑財報不實，涉嫌違反證券交易法。黃文烈8月初已失聯，公司多名高階主管相繼辭職。

北檢8月17日搜索黃文烈辦公室及住居所，並傳喚、拘提黃文烈無著，已對他發布通緝，時效到146年11月14日；檢調另查出，黃文烈涉嫌操縱康友股價，吳光訓等人牽涉其中，今天發動搜索約談行動。

檢調查出，吳光訓涉嫌利用吳怡利、吳郁展名義，購入大量以康友股票為標的並由券商發行的認購權證，自107年9月1日至10月20日間，先行將康友股價自每股新台幣300餘元炒作至500餘元，另透過大量買進賣出康友認購權證，影響權證交易價格，藉此獲取不法利益。（編輯：張雅淨）1091125

(中央社)