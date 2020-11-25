江蘇一名王姓男子因為無法忍受老婆長期對他家暴，一怒之下用電線「勒死」老婆，然後騎著電動三輪車載著老婆「屍體」，前往派出所投案。沒想到，才到派出所沒多久，已經被他「勒斃的老婆竟然在派出所內醒了過來。

王姓嫌犯表示，老婆從外省嫁來江蘇之後，經常爭吵，不是怒罵就是動手動腳，今年2月王姓男子嚥不下這口氣，將妻子騙到家中儲藏室，拿起電線強勒她脖子。沒多久，他見妻子倒下不再動彈，便將妻子「遺體」抱上自家電動三輪車後車廂，開著三輪車到附近派出所投案。不料，經過一路顛簸，他的妻子竟然在派出所「復活」甦醒過來。

根據大陸媒體《揚子晚報》報導，當員警告訴醒來的王妻說：「你丈夫想要殺了你。」妻子非但不相信，還當眾幫老公求情。王妻說自己患有嚴重的低血糖，疑似是雙方在衝突時突然暈倒。醒來就已經在派出所了。儘管被害人懇求警察撤銷案件，不要追究丈夫的刑事責任。涉嫌殺人的王男，仍被拘留逮捕，並於日前遭法院依故意殺人罪，判處有期徒刑2年。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。

(中時新聞網)