近年來，美中兩國由貿易戰打到科技戰，美國匯集科技股的那斯達克交易所（Nasdaq）副主席針對人工智慧（AI）領域指出，AI是只有與政府合作才能發展的領域，鑒於大陸政府已開始大量投資，並與企業合作開發基於AI的新技術，美國當局也需要更多針對AI的戰略方針，並介入該領域發展。

根據《CNBC》報導，針對人工智慧技術，那斯達克交易所副主席Edward Knight表示，雖然美國在AI方面已處於領先地位，但美國政府在戰略上，應該加強介入該領域，因為僅是美國的私人企業，無法在AI領域對抗大陸政府和大陸企業的合作成果，而大陸政府和企業正非常關注AI技術發展。他說，如果美國要繼續保持增長中的經濟，並在經濟領域創新，就必須掌握AI技術，而任何與AI相關的創新，都將有益於社會。

至於未來拜登政府對企業IPO的影響，Knight認為，傳統上，新總統上任時會因為政策不確定性，導致IPO的速度變慢，但低利率及國會分裂的可能性，將對IPO市場有利，因為此狀況讓公共政策不會出現根本性改變，變化將逐步發生，這讓市場更具可預測性，從而讓企業IPO更順暢，市場需求也更健康。

此外，關於疫情，Knight強調，拜登的首要任務是管理新冠疫情危機，並帶領美國堅持到有廣泛可用的疫苗問世之時，而疫苗則是經濟復甦的基礎，如果人口不健康，美國就無法擁有強大的經濟體，一旦能恢復美國人的健康並應對疫情，那麼經濟將會往完全復甦的方向前進。

(中時新聞網)