台藝在二度延長戰勝輔大，拿下第一階段預賽第2勝。（大專體總提供）

109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第一階段預賽接近尾聲，今天地主輔仁大學和台灣藝大上演本季第一場延長賽，而且還是二度延長，正規時間錯失贏球機會的台藝大得分控衛曹薰襄，二度延長再操刀最後一擊，終場前2秒運至罰線上方弧頂，跳投空心破網，己無暫停的輔大底線發球快速反攻，可惜大一菜鳥江均上籃失手，台藝大86比84搶下重要的第2勝，輔大則是主場第3度落敗。

曹薰襄此役攻下全場最高的25分，另有6籃板、6助攻、2抄截，最後一擊就是要自己來，就算不進再拚3OT，即使自己腳已經抽筋，但要戴罪立功， 彌補第4節末兩罰只中一的遺憾；曹薰襄說，自己第一次當英雄，因過去好幾次他「準絕殺」後，很快就被對手「絕殺」回去，今晚終於換他和所屬球隊笑著離開球場。

台藝大教練葛記豪說，最後一擊曹薰襄不但揮別第4節二罰中一的小打擊，也找回他自己之前幾場，多次主導關鍵一擊無功的面子，重新證明自己。

目前第一階段預賽A組8隊旗鼓相當，政治大學、國立體大同以4勝1負領先，衛冕軍健行科大和中原大學3勝2負緊追在後，台藝大、輔大同為2勝3負，文化大學、北市大學都是1勝4負。

(中時 )