新北市知名景點「不厭亭」風景絕美，天氣好時還可眺望瑞芳、九份甚至基隆，一直是觀光客必去勝地，但近日卻被發現，不厭亭白色的地板上，竟被噴上紅色的「歡迎蒞臨雙溪區」7個大字，下面還有英文翻譯，被網友砲翻。

不厭亭位在雙溪與瑞芳交界，到底屬於哪區一直以來都讓當地人爭論不休。但臉書粉專《瑞芳公共論壇》前天(23日)貼出不厭亭最新照片，可以發現地板上被雙溪區公所噴上七個斗大的紅字「歡迎蒞臨雙溪區」，讓社團小編超無言，只留下「.......」。

照片曝光後，網友也罵翻，紛紛留言：「醜爆了」、「有夠無言」、「這可以轉爆料公社了」、「鄉下人美學？」、「雙溪區公所美學真特別」、「不厭亭變討厭亭了」、「是要給直升機降落看的嗎？」、「乾脆連經緯度也畫上去好了」、「就算為了讓大家知道不厭亭是在雙溪不是瑞芳，也沒必要這樣吧」、「可能大家都覺得不厭亭在九份，所以特別用大字的規劃」、「雙溪區公所要不要順便寫下自己的電話跟網站」。

對此雙溪區公所表示，此舉是為了推廣雙溪旅遊，紅字噴漆大約過半年自然脫落，對於民眾反彈意見虛心接受，都能再討論。

。。。。。。。 由瑞芳公共論壇發佈於 2020年11月22日 星期日

(中時新聞網)