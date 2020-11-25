親子間相處總是會出現有趣的故事，大陸一名媽媽，日前因為感冒，怕傳染給4歲的兒子，因此要求兒子先去跟爸爸睡，想不到兒子卻不斷哭鬧，表示不要和爸爸睡，一定要跟媽媽睡才肯罷休，媽媽好奇問原因，兒子竟說「爸爸醜」，媽媽聽完超無言，大嘆「你們長一樣啊」。

住在江蘇省的張姓媽媽表示，因為自己感冒，不想將病毒傳染給兒子，晚上睡覺時叫兒子跟爸爸睡，等感冒好了再一起睡，結果兒子說什麼都不願意跟爸爸睡，先是撒嬌說「我的媽媽最漂亮」，但這招沒有用，媽媽仍堅持兒子要先跟爸爸睡才行。

兒子發現撒嬌沒用，轉而開始大哭大鬧，見兒子這麼「抵死不從」，媽媽不禁好奇問「難道是因為爸爸身上有毒」？兒子才緩緩說出「沒有毒，爸爸醜」！理由終於曝光，不僅爸爸瞬間心碎，也讓媽媽哭笑不得「你和爸爸長的一模一樣」。

但張媽媽事後分析，認為應該是因為爸爸會抽煙，身上會有淡淡的煙味，兒子可能是不喜歡這種味道，但又不知道怎麼表達，才會這樣大哭大鬧，最後媽媽也只能等兒子睡著，再抱去與爸爸一起睡。

(中時新聞網)