一位台積電工程師卻抱怨，因為花太多時間追這部動漫，慘遭女友狠甩。（摘自靠北女友my girl）

超夯漫畫《鬼滅之刃》不但暢銷全球，近期推出的《鬼滅之刃劇場版－無限列車篇》更屢屢刷新票房紀錄，近日更超車《你的名字》成為日本影史上第3賣座電影。不過一位台積電工程師卻抱怨，因為花太多時間追這部動漫，慘遭女友狠甩。

一位男網友在「靠北女友my girl」上表示，自己在竹科台積電上班，女友因為疫情關係工作量減少而常去找他住。近日他搭上《鬼滅》熱潮，想趕快追完26集動漫，趕上現正熱映的電影版。沒想到卻被女友批說「不上進，一直看卡通」而分手。原PO無奈說，自己已經年薪超過150萬，陪女友過生日、過情人節也都送高級的禮物，結果現在竟然說要分手。他直呼「看卡通被甩是怎樣？」

此貼文一出，立刻引起網友熱烈迴響，其中不少人支持原PO表示「鬼滅之刃很讚啊，沒毛病，你女友才有問題」、「女友可以一直換，老婆只有禰豆子一人」、老天爺給你開了一扇門，懂？」。還有網友打趣表示「晚上不上工，看啥卡通，傻孩子」、「你是不是叫她咬竹筒？？？」、「說動漫是卡通，難怪被甩」。

若要仔細探究，網友指出「不愛了，什麼理由都可以分手」，不過也有人認為，想必不是只有卡通問題，原PO是否因為追動漫而忽略了更多？

(中時新聞網)