搶攻黑色購物節商機，量販、超市打出快閃優惠，民生用品第2件5折或買1送1起，家電、3C則可賺價差或點數加倍奉還。

全聯「康乃馨寶寶潔膚溼巾超厚攜帶包」，10片 x 10包179元，27日至29日買1送1，平均1組89.5元，買2組贈100點。（全聯提供）

全聯黑色購物節去年創造破10億元業績，今年第3年快閃，27日至29日限時3天搜羅黑色包裝、黑色食品、黑色品牌的「3黑」商品，精選超過百件第2件5折起，部分商品買1送1；「生活家電感恩回饋」最低49折起。期間使用PX Pay儲值金支付全額，單日單卡每滿1000元送800福利點，最高享8%回饋，線上線下同步計算。

家樂福「SAMSUNG智慧連網UHD液晶電視50型UA50TU8000、HDMI x 3組」，1萬9600元，全台限量150台，紅利點數50倍送後，可省3266元。（家樂福提供）

頂級超市city’super天母及新竹2店適逢百貨周年慶，12月6日前共10天搭上黑色購物節，祭出上百件黑商品全面9折，日本進口「京瓷Kyocera 黑陶瓷刀禮盒組」3折優惠；活動期間消費滿2000元送150元，刷遠東快樂信用卡滿3800元加碼回饋100元刷卡金。

愛買「舒潔蘆薈特級舒適抽取式衛生紙」，100抽 x 30入，27日至12月1日原價429元、特價389元，搭配紙類單筆滿250元現折30元，折扣後359元、84折。（愛買提供）

家樂福全台量販分店25日起至29日展開黑色購物節，強打SAMSUNG大電視、Nintendo套組、iPhone 12等家電和3C商品，可賺價差和紅利點數。線上購物26日起至30日推限量秒殺家電每日一物超低價、上百件商品買1送1；單筆滿1299元立折5%，送555元折價券再送5555紅利點數。

city’super天母店、新竹店周年慶期間「京瓷Kyocera 黑陶瓷刀禮盒組」11cm+16cm，原價6300元、3折優惠價1999元。（city’super提供）

愛買第3年推黑色購物節，27日至12月1日精選米、衛生紙、洗衣精等50款商品43折起，討主婦歡心；首度加碼「會員滿額贈現金券」活動，28日當天HAPPY GO會員滿2000元享9折，最高回饋300元現金抵用券，刷富邦和遠東商銀限量加碼再送100元，會員若在28日當天任挑館內4000款價值2000元以上的家電商品，價差最高可達5400元。

(中時 )