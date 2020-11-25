男女雙方的金錢價值觀不同，往往成為分手導火線。一名男網友PO文表示，跟女友論及婚嫁，但對方卻要求自己先把月入提升到6萬以上，還開出一堆條件，讓他大嘆人生好難。網友一看女友開的條件後，紛紛勸原PO快分手。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文表示，自己兼職2份工作，月入55K，但跟女友討論到婚事時，對方要求自己先把月入提升到6萬以上，2萬拿來養她，讓她繳車貸與娛樂費用，3萬繳房貸，剩下的1萬留給原PO。

不僅如此，女友更要求他要先有至少200到300萬的存款。讓他大嘆人生好難，直問現在人都這麼物質嗎？詢問網友該不該放生，但自己又放不太下。

網友紛紛留言：「那就放下啊，幫人養老婆喔」、「分手吧，她適合乾爹，不適合你」、「很明顯你根本不是她要的」、「是不會自己賺哦」、「拜託別放生害到下個男人」、「千萬別分啊，這很優質」、「自己養出來的公主自己要顧啊」、「你女友是姿勢技能點滿讓你捨不得嗎？」、「你女朋友到底有什麼優點」、「重點就是，你放不下，你來靠北幾次都一樣放不下」。

#大家都幸福8682 女友說我要是沒辦法月入6萬以上就不嫁給我了 而且要先存200-300萬左右 因為她說 2萬要養她 3萬繳房貸 剩下的我自己用 她繳車貸+生活娛樂 到底該不該放生 但又放不下 現在做兩份工作勉強5萬5 好痛苦 人生好難 現在都那麼物質嗎? 由靠北女友my girl 發佈於 2020年11月24日 星期二

(中時新聞網)