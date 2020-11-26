天文學家告訴大眾「至今還沒有發現外星人」，但是他們經常漏說了一件事：曾經發現一段可能是外星文明的電波，稱為「哇！訊號」(Wow! signal)，它至今仍是未解之謎。相信它是外星電波的科學家，最近在「哇！訊號」的方向，找到一顆相當類似太陽的黃色恆星，如果該恆星有行星系統，那麼或許真有另一個外星文明在那裡。

發現雜誌(Discover Magazine)報導，俄亥俄州立大學的無線電望遠鏡「大耳朵」(Big Ear)在運作30多年後，於1998年被拆解，取而代之的是高爾夫球場，著實令人遺憾。「大耳朵」從來不是世界上最大的電波望遠鏡，也不是最敏銳的。但是它卻捕獲到「疑似外星文明訊號」，是天文學史上最著名的發現之一，直到今天，此一發現還是沒有各方信服的解釋。

發現「哇！訊號」的俄亥俄州立大學電波望遠鏡「大耳朵」，它於1998年被拆除。(圖/SETI)

1977年8月15日，「大耳朵」接收到一段持續72秒的強力訊號，它像探照燈一樣，從宇宙背景雜音中脫穎而出。訊號發生的當下，沒有人在電台裡，不過訊號即時以列印的方式紀錄下來，幾分鐘後，研究人員傑瑞·艾曼（Jerry Ehman）看到這組訊號數據，他立即查覺到不尋常，就用一支紅色原子筆，在旁邊標注了「Wow！」，這也就是「哇！訊號」名字的來歷。

1977年8月15日發現的「哇！訊號」電波數據，電波強度會以數字1~9來呈現，破10的就用英文字母來表現，從這張電波數據中可以看到，宇宙中的電波大多在1~3，6或是7都少見，但是「哇！訊號」卻爆出一連串強烈電波6EQUJ5。(圖/SETI)

「哇！訊號」的電波強度分析。(圖/SETI)

天文台台長約翰·克勞斯（John Kraus）隨後詳細介紹了這一觀測結果，並表示：「哇訊號確實有可能來自外星智慧生命，但在線索實在太有限。」隨後他也把這段訊號給了另一名著名天文學家卡爾·薩根(Carl Sagan)，啟發了薩根博士成立「搜尋地外文明計劃」（SETI），並且以此事為原型，編寫出經典科幻小說「接觸未來」(Contact)。

隨後幾年，包括「大耳朵」在內的許多電波望遠鏡，都會繼續觀察「哇！訊號」的天域，但是再也沒有找到類似的電波，天空的其他部分也沒有觀察到類似的東西。

「哇！訊號」故事幾乎就到此為止，但是許多相信外星智慧生命就在不遠處的人們，仍然想要為這個故事接續下去，一群業餘天文學家，利用歐洲航太局(ESA)的星圖，找到他們認為可能的外星人的所在星球。

在2013年，歐洲航太局的「蓋亞計畫」（Gaia），繪製前所未有的準確星圖，確定了恆星的位置、距離和移動方向。到目前為止，蓋亞已繪製了約13億顆恆星，使天文學家可以開始創建有史以來最詳細的3D星圖，這項任務預計持續到2024年。

「蓋亞星圖」大大改善了我們對銀河系當中恆星的理解，這為給業餘天文學家阿爾貝托·卡瓦列羅（Alberto Caballero）提供了一個新思路。他認為如此詳細的「蓋亞星圖」，應該已經找到離我們不遠的外星人星球，只是我們不知道而已。

因此，卡瓦列羅不斷搜索在「蓋亞星圖」當中，與太陽有著相似的溫度、半徑和光度的恆星，也就是表面溫度5800度K的小型主序星。

結果他在人馬座(Sagittarius,也稱射手座)方向，距離我們1800光年處，找到一個編號「2MASS 19281982-2640123」的恆星，而且它剛好在「哇！訊號」的方向。

當然，卡瓦列羅也承認，這不意味著「2MASS 19281982-2640123」一定是「哇！訊號」的來源。他指出，天空中許多恆星太暗，無法包含在「蓋亞星圖」中。

卡瓦列羅還在「蓋亞星圖」中，找到其他66顆恆星與太陽溫度相仿的候選恆星，但證據還不足，它們雖然與太陽的溫度匹配，但是光度和半徑的數據目前尚不完整。因此，未來「蓋亞星圖」還會繼續補充這些不足的資料。

但是就目前而言，「2MASS 19281982-2640123」是我們最好的選擇，也是未來研究系外行星系統的良好候選人。同時，天文學家也必須開始為「2MASS 19281982-2640123」找一個更易記的名字，或許叫它「哇星」?

(中時新聞網)