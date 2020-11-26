演員郎祖筠演技實力受到肯定，被稱為「舞台劇的百變天后」，是戲劇圈的大前輩，然而她在剛出道時也曾飽受霸凌，連走在路上都會被嘲笑，讓她感到相當挫折，經過幾十年過去，如今再提起這件事，郎祖筠也說她的想法已經和以前不一樣，會看淡這些評價。

郎祖筠在節目《今天大小事》分享，由於早期她演出的角色大多外向開朗，可能是演員群中的開心果，也因此會成為酸民攻擊她的弱點，某次郎祖筠走在路上，2個男大生迎面而來，看見她便開始竊竊私語，兩個人推來推去，擦身而過的瞬間，其中一個男生竟說了一句：「演電視的，專門演三八的啦！」

男大生酸郎祖筠是「專演三八的」。(圖/翻攝自《今天大小事》影片截圖)

聽到這句話，郎祖筠立刻回頭開罵，她笑說當時還罵了一句很不好聽的話，結束後才發現有個記者站在她旁邊，嚇得她冷汗直流，以為自己要出現負面新聞了，所幸那名記者只是拍拍她的肩，跟她說「做得好！」

郎祖筠如今可以看淡酸民攻擊。(圖/翻攝自郎祖筠臉書)

郎祖筠如今回想起過去，也坦言如果再遇到這種事，不會再如此衝動，再演藝圈打滾多年，現在面對酸民的留言，她也都能平常心看待。

(中時新聞網)