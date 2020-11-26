不只新手媽媽需要關懷，新手爸爸也會產後憂鬱？養兒育女的甘苦三天三夜都講不完，《當我開始成為母親：心理師媽咪的腹內話》一書作者林世媛，從自己的親身經歷，加上心理諮商師的專業背景，提出新手爸媽出人意表的數據，還道出新手爸爸們的心事。至於新手爸媽可以如何一起化危機為轉機？以下為重點書摘：

新手爸爸也可能有產後憂鬱

前陣子我做了一些關於產後憂鬱的研究，過程中驚訝地發現，新手爸爸們也可能出現產後憂鬱的現象。各國的研究數據，彼此之間可以互相補充，例如英國牛津大學拉姆查丹博士(PaulG.Ramchandani)調查了兩萬六千名新手父母，發現百分之四十的新手爸爸在八週內出現憂鬱症狀；而美國的醫療研究則指出每十個新手爸爸中，就有一個面臨初為人父的憂鬱症（前者有憂鬱症狀，不代表正式確診為憂鬱症，因此後者比例較少是可以理解的。）

另有一份國外研究對照了新手媽媽與新手爸爸的產後憂鬱數據發現，相較於媽媽們的產後憂鬱通常在產後三個月內出現，爸爸則在一年內都有可能發生。

數據進一步顯示，產後一個月內，爸爸的產後憂鬱症發生比例為百分之十三點六；產後半年內，比例為百分之十六點三；產後一年則為百分之十九點四。

由數字可知，隨著孩子的月齡愈高，爸爸的產後憂鬱發生比例也逐漸提高，推測可能是因為部分的照顧責任開始轉移到爸爸身上，因此爸爸的壓力漸漸變大、憂鬱的比例也逐漸提高。

新手爸爸有哪些壓力？

在看到這一系列的研究之前，我不曾聽過有人用產後憂鬱來形容新手爸爸。相關的討論內容大多是關於孩子出生後，有一段時間夫妻的衝突頻率會提高、關係滿意度會下降，甚至是因為新生兒出生而帶來的婆媳問題等等，但將這些擺在一起想，數據的樣貌也變得可以理解了。

畢竟在關係中，衝突頻率上升與滿意度下降同時影響的是夫妻雙方（或許還有孩子）；婆媳問題絕對也會影響夾在當中的丈夫，所以沒道理只有媽媽會有憂鬱症狀，爸爸卻絕對免疫。

假如說媽媽的產後憂鬱成因，與身心經歷的變化以及育兒責任的重擔有關。那麼，爸爸們又會為了什麼而憂愁煩心呢？為了回答這個問題，我展開一個小小的田野調查（絕對不只問我家那一位而已），蒐集回來的心聲也與前述英國的研究十分相近──幾位新手爸爸分享他們在即將成為父親、到孩子真正出生的前後幾個月，內心不時冒出以下的聲音：

「我能否成為稱職的父親？」

「養小孩開銷那麼大，我在經濟能力上可以撐起這個家嗎？偏偏這種時期我又不能像以前那樣隨時加班來爭取表現，到底該怎麼辦才好？」、「我是否將從此退出以前的社交圈？再也沒有自由的生活？」、「太太是否從此會將重心放在孩子身上？我們的關係是否回不去了？」

別讓先生的壓力不斷累積膨脹

將這每一個問題放在新手爸爸的處境來想，真的可以明白他們的擔心並非空穴來風。這些問題的答案，絕對不是「是」或「否」那麼簡單，而是需要深入對方的脈絡，了解對方真正的擔心，才能夠回應到對方的心坎裡。

不過，這次田野調查的經驗給我一個深刻的感想：我們真的處在一個兩性都充滿壓力的年代，不只太太被賦予多重期待（要當個好媽媽、好妻子；要勇於追求夢想和工作；要維持亮麗的打扮等），先生也是一樣，原有的經濟重擔並沒有挪去，至少也還要負擔一部分的責任，另外還要願意分擔育兒和家務，要能陪伴和疼愛老婆，另外也要保持運動健身、照顧自己健康的習慣。在這些彼此之間互相爭奪時間的標準之下，又加上外在社經環境的挑戰，生活真的充滿了壓力。

可是，這些壓力，很多新手爸爸是沒有機會、也沒有習慣向別人傾訴的。即便是對著太太，很多人也不習慣用分享自己需要的方式娓娓道來，更有些人或許壓根沒有察覺到自己已經在壓力爆表的邊緣了。當先生的這些心事還沒有被好好地釐清、處理，卻又在每天與妻子和新生兒的互動中不斷被刺激、不斷累積膨脹，例如身心也在巨大壓力下的媽媽可能看不慣爸爸不熟練地處理孩子，無意間出口糾正或抱怨先生，那麼很有可能，家，這個理應是避風港的場域，反而變成了爸爸們的另一個壓力鍋。

作者簡介／林世媛，國北心諮所、台大財金系畢業。而立之年從金融業跨入諮商界，陸續又成了兩個孩子的媽。藉由書寫，將理論與生活來回梳理，揀出糾結後的心情省思，希望為努力耕耘的媽媽們帶來溫暖和力量。FB粉絲專頁：心理師媽咪的腹內話。(編輯梁惠明)

《當我開始成為母親：心理師媽咪的腹內話》/四塊玉文創

(中時新聞網)